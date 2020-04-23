Нефедов в марте увеличил себе зарплату в 6,5 раз

Руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, получавший в течение нескольких месяцев надбавку в 300% оклада, несмотря на огромные недоборы таможни, в марте получил 79,8 тыс. гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы.



Об этом сообщили в Таможне, передают "Украинские новости".



Как отмечается, за март 2020 года зарплата Нефедова составила 29,4 тыс. гривен. Кроме того, он получил 800 гривен надбавки за ранг, 4 410 гривен – за выслугу лет, по 79,8 тыс. гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы.



Всего в прошлом месяце оклад главы Гостаможни составил 194 210 гривен. Таким образом, зарплата Нефедова увеличилась в 6,5 раз от базовой ставки.



При этом в феврале Нефедов получил 39 244 гривны зарплаты, из которой 34 285 гривен – оклад, 800 гривен надбавки за ранг и 4 158 гривен – за выслугу лет.



В январе Нефедов получил 42 721 гривну зарплаты, из которой 25 142 гривны – оклад, 838 гривен надбавки за ранг и 3 017 гривен – за выслугу лет, по 6 857 гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы и 9,31 гривны – индексация зарплаты.

