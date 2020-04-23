К концу года курс гривни упадет на 25% - Fitch Ratings

В 2020 году курс гривни упадет на 25%, тогда как в прошлом году гривня укрепилась на 14%. С начала текущего года курс нацвалюты упал почти вполовину от прогноза. Об этом говорится в прогнозе аналитиков рейтингового агентства Fitch Ratings. Как сообщается, после укрепления на 14% по отношению к доллару в 2019 году, гривня резко обесценилась в середине марта, отражая повышенное неприятие риска и связанный с паникой спрос на иностранную валюту.

Кроме того, Национальный банк позволил обменному курсу скорректироваться, но вмешался, чтобы сгладить резкие колебания: чистые продажи в марте составили 2,2 млрд долларов. Тем не менее, НБУ вернулся к позиции чистого покупателя валюты в течение последних трех недель, напомнили в Fitch.



Напомним, в начале года курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 23,690 грн/$1.Если отталкиваться от этих цифр, то гривня должна завершить год на показателе 29,61 грн/$ по прогнозам аналитиков.



В эту среду межбанк закрылся с гривней, укрепившейся до 27,01 грн/$1.



