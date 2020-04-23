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- Минздрав собирается изменить медреформу Супрун спустя месяц действия ее второго этапа
Минздрав собирается изменить медреформу Супрун спустя месяц действия ее второго этапа
Минздрав планирует скорректировать медицинскую реформу Супрун уже по итогу первого месяца действия ее второго этапа.
Об этом 23 апреля, в ходе онлайн-брифинга по итогам заседания регионального штаба по ликвидации последствий ЧС в Закарпатской области, сообщил замминистра здравоохранения - главный государственный санврач Виктор Ляшко.
"В настоящее время мы рассматриваем все вопросы насчет медреформы, внедряем новый пакет Сovid-19, учитываем все возможные просчеты. По итогам первого месяца (действия второго этапа, с 1 мая – Ред.) медреформы будем предлагать правительству пересмотреть или внести какие-то коррективы, чтобы в первую очередь обеспечить медработников качественной рыночной зарплатой, а пациентов - качественной медпомощью", - сказал он.