Минздрав собирается изменить медреформу Супрун спустя месяц действия ее второго этапа

Минздрав планирует скорректировать медицинскую реформу Супрун уже по итогу первого месяца действия ее второго этапа.



Об этом 23 апреля, в ходе онлайн-брифинга по итогам заседания регионального штаба по ликвидации последствий ЧС в Закарпатской области, сообщил замминистра здравоохранения - главный государственный санврач Виктор Ляшко.



"В настоящее время мы рассматриваем все вопросы насчет медреформы, внедряем новый пакет Сovid-19, учитываем все возможные просчеты. По итогам первого месяца (действия второго этапа, с 1 мая – Ред.) медреформы будем предлагать правительству пересмотреть или внести какие-то коррективы, чтобы в первую очередь обеспечить медработников качественной рыночной зарплатой, а пациентов - качественной медпомощью", - сказал он.

