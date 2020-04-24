«Правила еды»: коварный кофе, вредное голодание и соблазнительный шашлык

Сегодня в программе «Утро с Интером» вышел новый выпуск рубрики-эксперимента «Правила еды». Ведущая рубрики, журналист Вера Борсук, продолжает изучать тонкости правильного питания и разоблачать неправильные пищевые привычки. Определить «правила еды» ей помогает врач-гастроэнтеролог Лариса Бойченко. В сегодняшнем выпуске – несколько простых рекомендаций, которые помогут сделать наше питание по-настоящему полезным.

Не голодать. Чтобы жить и получать от жизни удовольствие, нашему организму нужна энергия. Ее мы черпаем из пищи. Если мы не едим более четырех-пяти часов – начинаем испытывать голод. А сильный голод стимулирует организм черпать внутренние резервы. И когда мы наконец начинаем его утолять – наступает бесконтрольное потребление. В основном мы стараемся насытиться легкими углеводами, что ведет к росту инсулина. Его лишнее количество приводит к повреждениям клеток, а еще – к неконтролируемому аппетиту.

Не пить кофе натощак . Выпитый на голодный желудок кофе стимулирует выработку ферментов. Если в желудке нет еды, выделение пищеварительных соков приводит к раздражению и воспалению слизистой пищеварительного тракта. «Человек может себя приучить, проснувшись, сразу же выпивать стакан воды , – говорит Лариса Бойченко. – Тогда кофе уже не захочется. Если вы съедите хотя бы две ложки каши или любого другого продукта, который обволакивает слизистую желудка, это уже позволяет нам дальше пить кофе без негативных последствий». По словам врача, кофе можно употреблять вместе с приемом пищи. Например, во время завтрака или второго завтрака.

Чай пить через 40 минут после еды. С чаем - другая история. И зеленый, и черный содержат в своем составе танины – дубильные вещества, которые препятствуют выделению пищеварительных соков. « Вы перекусили, потом походили, погуляли, чтобы пища легче всосалась в кровь, – объясняет Лариса Бойченко. – Мы ни в коем случае не говорим о спортивных упражнениях, а именно о ходьбе. Затем - минимум через 40 минут - можно выпить чашку чая».

Не запивать пищу. Тем, кто обильно запивает еду водой, следует пересмотреть рацион питания. Обычно подобное происходит, если пища слишком сухая или жирная. « 70 процентов нашего рациона должны состоять из овощей, несладких фруктов и зелени. Тогда не возникнет желания запивать пищу: мозг просто не даст такой команды, – рассказывает гастроэнтеролог. – Правильно, если в прием пищи в первой половине дня вы включите фрукты, а во второй – овощи».

«Иногда мы собираемся с друзьями на шашлыки, – говорит Вера Борсук. – Я была уверена, что такую еду врач раскритикует. А еще обычно я ем готовую пищу, ведь постоянно стоять у плиты нет времени». Полезно ли мясо, приготовленное на открытом огне? Как можно организовать питание, чтобы приготовление еды не занимало много времени и при этом пища не была вредной для организма? Смотрите в сегодняшнем выпуске «Правил еды»: https://youtu.be/AvI_zkNR7b8