СБУ подозревает в госизмене собственника одного из крупнейших провайдеров

Следователи Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством прокуроров Департамента по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта и Офиса Генерального прокурора,...

... сообщили о подозрении в государственной измене двум гражданам Украины - владельцу и юристу одной из крупнейших украинских холдинговых компаний-провайдеров.



Как отмечается в сообщении на сайте Офиса генпрокурора, по данным следствия владелец компании, по предварительному сговору с юристом и при пособничестве гражданина России, действуя в интересах Федеральной службы безопасности России, подсоединили телекоммуникационные сети провайдера к системе, осуществляющей мониторинг и хранение конфиденциальных данных пользователей на территории Крыма.



"Размещение указанного оборудования для проведения оперативно-розыскных мероприятий и сохранения на нем информации позволяет России, отдельным подразделениям ФСБ РФ и их представителям получить доступ к содержанию общения абонентов, находящихся на временно оккупированной территории Крыма и в Севастополе, к сведениям об их местонахождении и объеме полученных услуг. Данная информация используется спецслужбами для выявления и преследования лиц, которые не согласны с изменением границ территории Украины и оккупацией Крыма, а также для противодействия законной деятельности правоохранительных и других государственных органов на территории Украины", - отмечается в сообщении.



Также они предоставили доступ к сети аппаратно-программного комплекса "Ревизор", который предназначен для блокировки доступа к информационным ресурсам, контенту и сайтам в сети интернет, перечень которых определен "Роскомнадзором", в том числе к официальным государственным информационным ресурсам Украины



Также, по мнению Офиса генпрокурора, указанные действия способствовали блокированию на территории полуострова Крым возможности получения гражданами Украины объективной информации о ситуации в Украине и сведений, которые необходимы для защиты их прав и свобод "в условиях оккупации".



Сейчас решается вопрос о применении мер обеспечения уголовного производства в отношении указанных подозреваемых.

