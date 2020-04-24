Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на €540 млрд.

Лидеры 27 стран - членов Евросоюза утвердили экстренную программу помощи европейской экономике объемом в €540 млрд, которая будет запущена 1 июня. Об этом заявил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита.



"Мы одобрили программу на €540 млрд, которая начнет функционировать 1 июня", - сказал он.



Лидеры стран - членов Евросоюза поручили Еврокомиссии (ЕК) разработать параметры будущего долгосрочного фонда восстановления европейской экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.



"Мы все согласились, что вопрос создания фонда восстановления - срочный. Мы попросили Еврокомиссию проанализировать потребности [стран и секторов экономики] и выступить с соответствующими предложениями", - сказал он.



В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге по итогам видеоконференции лидеров ЕС сообщила, что все 27 государств Евросоюза уже выделили в общей сложности свыше €1,8 млрд помощи своим предприятиям.



"Страны сообщества уже выделили в национальном качестве свыше €1,8 трлн государственной помощи своим экономикам", - сказала она.



Урсула фон дер Ляйен добавила также, что все 27 государств ЕС и институты Евросоюза (Еврокомиссия, Европейский центробанк и Европейский инвестиционный банк) уже выделили в общей сложности €3,3 трлн евро на поддержку экономики сообщества в условиях пандемии.



"Если суммировать меры, принятые странами ЕС и институтами Евросоюза, мы уже выделили €3,3 трлн на поддержку экономики", - сказала она.

