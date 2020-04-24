В Грузии будут сажать на шесть лет за нарушение правил ЧП и карантина

Парламент Грузии в четверг принял в третьем чтении поправку в Уголовный кодекс, по которому за повторное нарушение правил чрезвычайного положения и карантина лицо будет наказано лишением свободы сроком до шести лет.



"Парламент принял ужесточающую меру для исполнения декрета президента о действии чрезвычайного положения. К сожалению, мы ежедневно сталкиваемся с фактами неповиновения некоторых граждан, которые игнорируют требования карантина и введенного комендантского часа", - сказал журналистам лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.



Он напомнил, что в настоящее время за нарушение правил ЧП в Грузии физические лица платят штраф в размере 3 тысяч лари (около $1000), а юридические лица - 15 тысяч лари.



"Хочу отметить, что никакой амнистии по выплате штрафов для нарушителей чрезвычайного положения не будет", - сказал Мдинарадзе.



МВД Грузии ежедневно сообщает о десятках оштрафованных гражданах, нарушивших правила ЧП.



Грузинские власти с 21 марта ввели в стране ЧП для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а с 31 марта действует комендантский час с 21:00 до 6 утра. Накануне режим ЧП был продлен до 22 мая.



По данным Минздрава, в Грузии выявлены 420 заражений коронавирусной инфекцией. Первый случай заражения был установлен медиками 26 февраля на границе с Азербайджаном у гражданина Грузии, возвращающегося из Ирана.

