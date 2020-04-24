Гаагский суд отказался раскрыть личности 12 из 13 свидетелей по делу MH17

Окружной суд Гааги постановил сохранять анонимный статус 12 из 13 свидетелей, проходящих по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, по одному свидетелю процедура не учла интересов обвиняемого, из-за чего запрос об анонимности был отклонён, говорится в заявлении на сайте суда.



Ранее защита россиянина Олега Пулатова – единственного из четырех подозреваемых, который представлен на суде по MH17 международной группой адвокатов - обжаловала решение следственного судьи гарантировать статус анонимных свидетелей 13 лицам, которые давали показания, не раскрывая своих имен.



В понедельник Окружной суд Гааги изучил обоснованность решения следственного судьи предоставить статус свидетеля 13 проходящим по уголовному процессу MH17 лицам, которым угрожает опасность. Это было сделано в ответ на апелляцию одного из подозреваемых.



"Суд постановил, что статус свидетеля был предоставлен на верных основаниях. Следственный судья в достаточной степени обосновал, что свидетели получали угрозы, в результате чего не хотели давать показаний. Следственный судья рассмотрел материалы дела, обоснование своего заявления прокурором и личные обстоятельства свидетелей. Кроме того, следственный судья справедливо учел серьезность уголовных преступлений, по которым подозреваемому было предъявлено обвинение", - говорится в заявлении, распространенном на сайте инстанции.



Голландский суд признал, что в отношении 12 свидетелей решение было вынесено надлежащим образом, однако при вынесении решении в отношении одного свидетеля были допущены определенные нарушения.



Как объяснили в суде, когда следственный судья должен принять решение о статусе свидетеля, которому угрожают, подозреваемому должна быть предоставлена возможность высказать свое мнение по этому вопросу, а в случае с конкретным свидетелем этого сделано не было.



"Поскольку эта возможность не была предоставлена подозреваемому, следственный судья не смог учесть его взгляды в своей оценке. По этой причине решение следственного судьи в отношении этого свидетеля было отменено, а ходатайство государственного обвинителя о предоставлении этому свидетелю статуса свидетеля, которому угрожают, отклонено. Решения следственного судьи относительно статуса других 12 свидетелей были оставлены в силе. Это означает, что личности этих свидетелей по-прежнему будут оставаться засекреченными", - подчеркивается в заявлении окружного суда Гааги.



Первые судебные слушания по делу о крушении MH17 прошли 9-10 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом.



Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.



По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.



Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.



МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

