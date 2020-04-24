Впервые за время эпидемии коронавируса в Италии за сутки выздоровели больше людей, чем заболели

В Италии число выздоровевших от коронавируса за сутки превысило количество новых случаев болезни. В частности, в течение последних суток выздоровели 3 003 человека (это стало третьим за эту неделю рекордом). В общей сложности выздоровели уже 57 576 человек, сообщает телеканал "РАИ-ньюс".



Число новых случаев заражения в Италии за сутки составило 2 646, скончались от болезни 464 пациента. Всего за время эпидемии из-за коронавируса умерли 25 549 человек.



Число тех, кто болеет прямо сейчас, продемонстрировало рекордное падение. Теперь их 106 848, на 851 человека меньше, чем днем ранее. Число больных коронавирусом снижается четвертый день подряд.

