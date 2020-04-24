Духовное управление мусульман Украины изменило формат проведения Рамадана

Мусульмане всего мира отмечают 24 апреля первый день главного месяца года - Рамадана, в течение которого в течение всего светового дня соблюдается пост. Но в этом году изменен порядок проведения традиционных мероприятий, поскольку Рамадан совпал с глобальной пандемией коронавируса. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Украины на своей странице в соцсети.



"Например, привычные коллективные молитвы, которые ранее ежегодно проходили в мечетях, теперь будут проводиться дома с участием членов семьи… В этом году в связи со сложной ситуацией Духовное управление мусульман Украины увеличило количество онлайн-проектов по случаю месяца Рамадана, чтобы даже в условиях карантина украинские мусульмане сохраняли чувство единства и могли удовлетворять свои духовные потребности", - говорится в сообщении.



Также Духовное управление мусульман Украины организовало систему раздачи продуктовых наборов для проведения мусульманами ифтаров дома.



"Пандемия не помешает празднованию Рамадана украинскими мусульманами, просто изменится формат. Мы учитываем карантинные мероприятия и будем проводить ифтары в камерных домашних условиях. Это послужит укреплению внутрисемейных отношений", - цитируют в сообщении пресс-секретаря Духовного управления мусульман Украины Екатерину Юрченко.

