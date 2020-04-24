В Японии пересняли "Чебурашку"

Японские мультипликаторы презентовали короткометражный мультфильм про Чебурашку. Ролик появился на одном из японских YouTube-каналов.



Короткометражка на японском языке создана с использованием 3D-технологий. По сюжету крокодил Гена сам находит Чебурашку в ящике с апельсинами.



На кадрах видно, как герои мультфильма одеваются в костюмы пингвинов, зайцев и панд. Также крокодил Гена играет на гармошке, а Чебурашка танцует по его аккомпанемент.



Отмечается, что короткометражный мультфильм был создан к десятилетию со дня премьеры полнометражного японского мультика о Чебурашке.





