Сочетания определенных продуктов могут довести до деменции

Эксперты Университета Бордо установили: важно не только то, что вы едите, но и какие продукты сочетаете друг с другом, передает Medical Express. Это особенно важно, с точки зрения поддержания здоровья мозга. Исследование показало, что люди, чей рацион состоял в основном из обработанных мясных продуктов, крахмалистых продуктов, закусок вроде крекеров и печенья, чаще страдают впоследствии от деменции, по сравнению с людьми, чей рацион наполнен разнообразными продуктами питания.



Существует сложная взаимосвязь продуктов в рационе человека. Эксперты отмечают, что ранее проводившиеся исследования фокусировались на количестве продуктов и частоте их употребления. Но никто не изучал то, как люди сочетают разные группы продуктов. В последнем изыскании участие приняли 209 пожилых людей, у которых была деменция, и 418 человек без деменции.



Выяснилось: больные и здоровые люди по-разному сочетали продукты. Так, переработанное мясо было центром в пищевых сетях людей с деменцией. Притом, люди, у которых возникла деменция, чаще всего сочетали мясо с высокой степенью переработки, такое как колбасы, копчености и паштеты, с крахмалистыми продуктами (картофель), алкоголем и закусками (крекеры). Люди же без деменции чаще дополняли мясо разнообразными продуктами, включая фрукты, овощи и морепродукты.

