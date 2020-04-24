Заменители соли спасут от сердечно-сосудистых недугов

Институт глобального здравоохранения Джорджа в Австралии показал: если, к примеру, в Китае внедрить заменители соли, снижающие кровяное давление, можно предотвратить около 460000 случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в год, в том числе, 208000 - из-за инсульта и 175000 - из-за болезней сердца, пишет Xinhua. Также заменители соли могут сократить число случаев хронической болезни почек примерно на 120000 в год.



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сердечно-сосудистые заболевания ежегодно приходится около 30% случаев смерти во всем мире, движущим фактором которых является гипертония (высокое кровяное давление), вызванная диетой с высоким содержанием соли.



Между тем, переход от обычной бытовой соли к заменителям соли, обогащенной калием, может спасти почти полмиллиона жизней за год в одном только Китае. Известно: в Китае относительно высокое потребление натрия, большая часть которого поступает из соли, добавляемой во время приготовления пищи или за столом.



Заменители соли содержат меньше хлорида натрия, чем обычная соль (примерно 70% натрия и 30% хлорида калия). Это соотношение, обеспечивающее наибольшую пользу для здоровья, при этом разница во вкусе остается незаметной для большинства людей.

