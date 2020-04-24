Не Чернобылем единым...

Мы так забили себе мозг коронавирусом, что если бы не пожары в зоне отчуждения, не вспомнили о Чернобыле. А тем временем приближается очередная годовщина аварии 26 апреля 1986 года – крупнейшей в истории атомной энергетики. Как минимум таковой ее считали до Фукусимы. Популярность Чернобыля в мире резко возросла и получила, можно сказать, второе дыхание благодаря одноименному сериалу телеканала HBO. Эта тема по инерции все еще остается актуальной. Но были и другие аварии на АЭС, о которых мы не знали или забыли. В СССР, Европе и США.



Согласно результатам голосования на киносайте IMDB, “Чернобыль” побил рекорд сериала "Игры престолов", который открыл миру красоты Хорватии и сделал местом паломничества старый город Сплита, служивший декорациями для Миэрина.



За сериал “Чернобыль” мы должны благодарить белорусскую писательницу Светлану Алексиевич, автора «Чернобыльской молитвы». Это произведение было написано в далеком 1997 году и опубликовано в журнале "Дружба народов". Алексиевич ревниво-недовольно отозвалась о нашумевшем сериале, снятом фактически по мотивам ее книги, но свою долю славы она получила раньше, став лауреатом Нобелевской премии по совокупности заслуг. И «Чернобыльская молитва» там на первом месте.



Совсем недавно, уже в разгар коронавируса книга британского писателя Адама Хиггиботама “Полночь в Чернобыле: Нерассказанная история самой большой атомной катастрофы мира”, изданная в 2019 году, получила престижную американскую литературную премию Колби как бестселлер по версии The New York Times.



Награда названа в честь директора ЦРУ Уильяма Колби периода президентства Никсона и Форда. Ее представляют Норвичский университет штата Вермонт и Прицкеровский военный фонд, штаб-квартира которого находится в Чикаго.



В основе “Полночи в Чернобыле” лежат многочисленные интервью свидетелей катастрофы и сохранившиеся документы. Основное внимание автор уделяет поиску возможных причин катастрофы и воссоздает политическую картину СССР периода 80-х годов.



На фоне возобновленного интереса к Чернобылю ушли в тень другие аварии на АЭС, в том числе американских. Еще более-менее свежа память о Фукусиме, потому что это было сравнительно недавно – в 2011 году, а другие практически забыты. Что не удивительно: по сравнению с Чернобылем и Фукусимой их масштабы значительно меньше.



Имея одинаковы баллы с Фукусимой, авария на Чернобыльской АЭС остается крупнейшей ядерной катастрофой в истории, если иметь в виду так называемый “мирный атом”. Один четвертый энергоблок “натворил делов” больше, чем три разрушенных блока на Фукусимской АЭС

Атом – опасная штука. В руках человека – это как граната у обезьяны. Чаще всего причиной нештатных ситуация является человеческий фактор. Бывают и природные катаклизмы. Чернобыль стал одним из главных символов Украины, по которому нашу страну идентифицируют далекие от географии люди во всем мире

Кстати, спорный вопрос, какая из катастроф – на ЧАЭС или на Фукусиме – опаснее. Обе по Международной шкале ядерных событий (International Nuclear Event Scale), разработанной Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ в 1988 году, вышли на самый высокий седьмой уровень опасности.Разница в том, что авария на японской атомной электростанции, расположенной в префектуре Фукусима, произошла из-за факторов, которые не могли контролироваться человеком: суперсильное землетрясение, вызвавшее цунами, и, как следствие, полное обесточивание атомной станции, отказ резервных источников электроснабжения и полная неработоспособность всех систем охлаждения.Это привело к расплавлению активной зоны реакторов и взрывам водорода на трех (!) энергоблоках (в Чернобыле был один). Их здания частично разрушились, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Возникла “грязная” зона отчуждения и отселения, как и в Украине. Но тут Чернобыль, увы, “побеждает”, потому что японский выброс составил только пятую часть от выбросов при Чернобыльской аварии.Имея одинаковы баллы с Фукусимой, авария на Чернобыльской АЭС остается крупнейшей ядерной катастрофой в истории, если иметь в виду так называемый “мирный атом”. Один четвертый энергоблок “натворил делов” больше, чем три разрушенных блока на Фукусимской АЭС.Но не будем забывать и о других авариях, которые имели место в мире. И в первую очередь о Three Mile Island Accident – крупнейшей аварии в истории коммерческой атомной энергетики США, произошедшей 28 марта 1979 года на втором энергоблоке АЭС в одноименном населенном пункте.В отличие от Чернобыля и Фукусимы, эта авария получила только пятый уровень по шкале МАГАТЭ, но к справедливости такой оценки есть вопросы. Также вопросы есть и к причинам ЧП. Если в Чернобыле “экспериментировали”, то в Три-Майл-Айленде просто недосмотрели. Предположительно, вода от одного из фильтров конденсатоочистки через неисправный обратный клапан попала в систему сжатого воздуха, который использовался для управления пневматическими приводами арматуры.Изменился баланс между тепловой мощностью, потребляемой вторым контуром станции, и мощностью, производимой в реакторной установке. Из-за своевременно не обнаруженной утечки теплоносителя произошло расплавление половины активной зоны реактора, после чего энергоблок фактически “умер”. Помещения АЭС подверглись значительному радиоактивному загрязнению.Другими словами, это было обычное американское “рукожопство”. Авария усилила уже существовавший кризис в атомной энергетике США и вызвала всплеск антиядерных настроений в обществе. В результате ввод в строй 71-й ранее запланированной станции был отменен. Американцы признали, что им не хватает квалификации, чтобы справиться с “мирным атомом”. На том и порешили.А Европа, глядя на Советский Союз, все еще пыталась развивать АЭС. Но и у нее это получалось не гладко. Лидером в сфере ядерной энергетики Старого Света стала Франция, где было сильно влияние коммунистов, призывавших ориентироваться на успехи СССР.И вот 13 марта 1980 года на втором блоке SLA-2, оснащенном графито-газовым реактором UNGG (Uranium Naturel Graphite Gaz) мощностью 500 МВт на французской АЭС Сен-Лоран-дез-О, расположенной в непосредственной близости от Парижа, в долине реки Луары, произошла катастрофа.Французы, как и чернобыльские инженеры, экспериментировали: отрабатывали перегрузку топлива в реакторе «на ходу». Оператор не заметил неполадки с датчиком уровня воды на втором энергоблоке. В реакторе резко повысилась температура, и произошло расплавление активной зоны. Расплавилось в общей сложности 20 килограммов урана. Эта авария была классифицирована 4-й степенью опасности – на три меньше, чем в Чернобыле и Фукусиме и на один – чем в Три-Майл-Айленде.В ходе расследования пытались доказать, что причиной расплавления ТВЭЛов (топливных элементов) во Франции стала не человеческая ошибка, как на ЧАЭС и у американцев, а неконтролируемое повреждение самих элементов. Для устранения аварии персоналу станции пришлось пойти на сброс в атмосферу радиоактивного йода в период с 22 по 26 марта 1980 года, допустить утечку плутония в реку Луару и 2,5 года ликвидировать последствия.Поврежденный энергоблок снова начал работу спустя три года, однако в 1992-м его окончательно закрыли. Сама же атомная электростанция продолжает функционировать в штатном режиме до сих пор.Можно также вспомнить аварию в канадской Чок-Риверской лаборатории в 1952 году. Именно тогда произошел первый в истории частичный “ядерный расплав”. И пожар на атомной электростанции, расположенной в маленьком испанском городке Вандельос в 1989 году. В результате происшествия первый энергоблок – с единственным в Испании графито-газовым реактором – был закрыт навсегда. Второй же энергоблок продолжает работу и сейчас.Мало кто слышал об аварии на Ленинградской АЭС (ЛАЭС) 30 ноября 1975 года. История замалчивалась. Хотя специалисты утверждают: если бы этим событиям была дана грамотная оценка, не было бы Чернобыля. Причиной стали не эксперименты, а фатальная ошибка: во время ремонта турбогенераторов (ТГ), по ошибке вместо разгруженного ТГ отключили от сети работающий. Что привело к срабатыванию аварийной защиты и остановке реактора.Поломка спровоцировала выброс радиоактивного пара, накрывший близлежащий город Сосновый Бор. Дозиметры зашкаливали: радиация превысила 200 норм. Но таких последствий, как на ЧАЭС не было, поскольку реактор был другой конструкции. В результате в окружающую среду были выброшены вещества с активностью до 1,5 млн. кюри, в то время как при взрыве на ЧАЭС – 50 млн. кюри.P.S. Атом – опасная штука. В руках человека – это как граната у обезьяны. Чаще всего причиной нештатных ситуация является человеческий фактор. Бывают и природные катаклизмы. Чернобыль стал одним из главных символов Украины, по которому нашу страну идентифицируют далекие от географии люди во всем мире. В прошлом году я была на экскурсии в Чернобыле весной, примерно в это время года, и наблюдала там просто паломничество иностранцев.Коронавирус изменил туристические расклады. А пожары в зоне отчуждения испортили настроение и воздух киевлянам. Высказывая благодарность тем, кто их тушил несколько дней назад, вспомним советских людей, их самопожертвование, осознанное или вынужденное обстоятельствами в далеком 1986-м. Чернобыль с нами навсегда. И даже когда о нем забудут на Западе, нам придется помнить и выгребать последствия. Еще не одно десятилетие. Как-то так...