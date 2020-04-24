Рада сегодня не будет голосовать за назначение Саакашвили

Днем в пятницу, 24 апреля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Нардепы рассмотрят проекты постановления об отмене изменения регламента работы парламента, а также ряд других документов.



Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте Рады.



Так, помимо четырех проектов постановления, которые заблокировали подписание закона об изменениях в регламенте Рады, депутаты также рассмотрят документ об отмене результатов голосования, которое позволило Кабмину определять территории и административные центры территориальных громад.



Кроме того, в первом чтении планируется рассмотреть проекты законов об использовании ядерной энергии и об административных правонарушениях в отношении штрафных баллов. В повестке также два законопроекта о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Кроме того, депутаты проголосуют в первом чтении за проект закона о внутреннем водном транспорте.



Нардепы рассмотрят вопрос касаемо урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросов сертификации оператора системы передачи. Также Рада проголосует за определение ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования.



В повестке дня, помимо прочего, создание Временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти.



Отметим, что ранее предполагалось, что в пятницу, 24 апреля, Рада рассмотрит вопрос о назначении бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ. Однако во фракции "Слуги народа" появились проблемы с голосами.



О том, что голосование состоится, скорее всего, во вторник или среду, 28-29 апреля, вчера уже сообщал первый заместитель председателя фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Вопрос о назначении Саакашвили в повестке дня на 24 апреля так и не появился.

