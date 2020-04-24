В Вене опубликуют сводки Совинформбюро времен Второй мировой войны

Исследовательский центр "Память" опубликует на немецком языке сводки Советского информационного бюро времен Второй мировой войны, в которых упоминается Австрия, сообщила РИА Новости президент центра Юлия Эггер.



ИЦ "Память" расположена в Вене, это некоммерческая общественная организация, которая под руководством Эггер и Александры Кольб занимается советской военной и послевоенной историей Австрии.



Советское информационное бюро (Совинформбюро) было создано через два дня после начала Великой Отечественной войны - 24 июня 1941 года, а с 25-го числа ежедневно составляло оперативные сводки, которые полностью или частично печатались в газетах, журналах и предавались на радиостанции в 23 странах мира.



Австрия упоминается в 30 сводках Совинформбюро. Первая, повествующая о событиях 29 марта 1945 года, вышла 30 марта 1945 года, а последняя уже после окончания войны - 12 мая 1945 года.



"На немецкий язык эти сводки для нас на безвозмездной основе переводит Вольфганг Курка, он владеет русским на высоком уровне. Он сам нас нашел и предложил помощь, за что мы ему очень благодарны. Я думаю, что мы опубликуем перевод к началу мая", - поделилась Эггер.



Она рассказала, что взявшийся за перевод Курка родом из-под Дрездена, сейчас на пенсии и живет в Нижней Австрии. В 1967-1972 годах учился в Московском институте химического машиностроения.



Эггер добавила, что все 30 сводок Совинформбюро с упоминанием Австрии в свое время были отсканированы в читальном зале библиотеки им. Твардовского города Смоленска, где руководителям ИЦ "Память" предоставили подшивки "Красной звезды" и других газет. "У нас где-то есть и несколько оригиналов газет со сводками", - подчеркнула собеседница агентства.



Тринадцатого апреля 1945 года Красная армия после ожесточенных боев захватила город Вену. В течение нескольких дней советские войска, широко используя штурмовые группы, вели бои за каждый дом. Освобождение столицы Австрии проходило в рамках Венской наступательной операции Красной армии, которая продолжалась с 16 марта по 15 апреля 1945 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов в западной Венгрии и восточной Австрии. Бои на непосредственных подступах к Вене начались 5 апреля.

