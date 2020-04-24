Врач посоветовал "гладкие" прически на время коронавируса

На время пандемии COVID-19 следует отдавать предпочтение "гладким прическам," чтобы волосы, на которых может быть вирус, не касались лица, считает начальник санитарно-эпидемиологического отдела Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского Игорь Юрьев.



"Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах скопления людей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования", - приводится его совет в последнем номере издаваемой госпиталем "Военно-медицинской газеты".



Также Юрьев советует не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных местах, ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия, чаще проветривать помещения, не пользоваться общими полотенцами.



Среди других советов врача: мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи, а после возвращения с улицы домой – вымыть не только руки, но и лицо с мылом, промыть нос изотоническим раствором соли.



В людных местах и транспорте Юрьев советует надевать одноразовую медицинскую маску.

