Какой брус выбрать для строительства дома?

Дома из бруса завоевывают популярность. Это связано с экологичностью такого жилья. Но как не ошибиться при подборе такого строительного материала и где можно приобрести хороший брус?



Нюансы выбора

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Подбирая данный пиломатериал, нужно принять во внимание такие факторы.

Энергоэффективность и экономичность. Важно добиться баланса между теплопроводностью постройки и расходами на отопление. Особенности внешнего вида дома. Если планируете выполнять наружную отделку, то нерационально переплачивать за дорогостоящий обработанный брус. Порода дерева. Отменный по свойствам брус изготавливают из древесины хвойных пород. Востребованы лиственница, ель, сосна. Последняя отличается повышенной устойчивостью к влаге. Лиственница очень прочная, а ель характеризуется повышенными эстетическим показателями.

Разновидности бруса

Производители предлагают несколько видов деревянного бруса. При распиле бревна с четырех сторон получают обрезной брус.

Такой материал имеет разное сечение: D-образное, полукруглое, прямоугольное, квадратное. При желании его можно обрабатывать, что позволяет получить гладкую поверхность. Данный брус экологически безопасен.Обрезной подходит для различных элементов дома. С его помощью жилище удастся возвести в самые короткие сроки. Однако не следует забывать о его обработке антисептическими составами, иначе он быстро начнет гнить.

Профилированный материал — продукт из цельного бревна. Такой брусок имеет соединение «паз-шип». Прямо на производстве такой материал покрывают специальными составами, которые надёжно защищают его от воздействия огня и коррозии. Данный брус при желании можно не отделывать.

Клееный брус — материал, создаваемый из дерева, которое подвергается тщательной просушке. При помощи специального оборудования на древесине убираются все изъяны. Потом она нарезается на ламели, которые прессуются. На следующем этапе материал профилируется.

В сравнении с цельным материалом, такой брус отличается повышенной несущей способностью. Усадка минимальная, благодаря чему можно выполнять чистовую отделку непосредственно после строительства.

Что следует знать о размерах?

Толщину стены будущего дома определяет величина поперечного сечения бруса. Это важный показатель, влияющий на тепловые и прочностные характеристики конструкции. От него зависит уровень расходов на отопление. Чем брус толще, тем теплее будет в доме. Однако не в любой ситуации целесообразно использовать материал большой толщины. Можно применять брусок меньшего сечения и хороший утеплитель. Экономически это более выгодно.

Покупайте брус только от производителя. Так не придётся переплачивать посредникам. Да и удастся заказать лучший брус для дома — материал, эксплуатационные свойства которого подтверждены соответствующими сертификатами и гарантиями.