Какой брус выбрать для строительства дома?
Дома из бруса завоевывают популярность. Это связано с экологичностью такого жилья. Но как не ошибиться при подборе такого строительного материала и где можно приобрести хороший брус?
Нюансы выбора
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Подбирая данный пиломатериал, нужно принять во внимание такие факторы.
- Энергоэффективность и экономичность. Важно добиться баланса между теплопроводностью постройки и расходами на отопление.
- Особенности внешнего вида дома. Если планируете выполнять наружную отделку, то нерационально переплачивать за дорогостоящий обработанный брус.
- Порода дерева. Отменный по свойствам брус изготавливают из древесины хвойных пород. Востребованы лиственница, ель, сосна. Последняя отличается повышенной устойчивостью к влаге. Лиственница очень прочная, а ель характеризуется повышенными эстетическим показателями.
Разновидности бруса
Производители предлагают несколько видов деревянного бруса. При распиле бревна с четырех сторон получают обрезной брус.
- Такой материал имеет разное сечение: D-образное, полукруглое, прямоугольное, квадратное. При желании его можно обрабатывать, что позволяет получить гладкую поверхность. Данный брус экологически безопасен.Обрезной подходит для различных элементов дома. С его помощью жилище удастся возвести в самые короткие сроки. Однако не следует забывать о его обработке антисептическими составами, иначе он быстро начнет гнить.
- Профилированный материал — продукт из цельного бревна. Такой брусок имеет соединение «паз-шип». Прямо на производстве такой материал покрывают специальными составами, которые надёжно защищают его от воздействия огня и коррозии. Данный брус при желании можно не отделывать.
- Клееный брус — материал, создаваемый из дерева, которое подвергается тщательной просушке. При помощи специального оборудования на древесине убираются все изъяны. Потом она нарезается на ламели, которые прессуются. На следующем этапе материал профилируется.
В сравнении с цельным материалом, такой брус отличается повышенной несущей способностью. Усадка минимальная, благодаря чему можно выполнять чистовую отделку непосредственно после строительства.
Что следует знать о размерах?
Толщину стены будущего дома определяет величина поперечного сечения бруса. Это важный показатель, влияющий на тепловые и прочностные характеристики конструкции. От него зависит уровень расходов на отопление. Чем брус толще, тем теплее будет в доме. Однако не в любой ситуации целесообразно использовать материал большой толщины. Можно применять брусок меньшего сечения и хороший утеплитель. Экономически это более выгодно.
Покупайте брус только от производителя. Так не придётся переплачивать посредникам. Да и удастся заказать лучший брус для дома — материал, эксплуатационные свойства которого подтверждены соответствующими сертификатами и гарантиями.