Звезда "Очень странных дел" выпустила новую песню

Американская актриса, певица и модель Майя Хоук, известная по роли Робин Бакли в сериале Netflix "Очень странные дела", представила в Сети трек Coverage, сообщает NME.



"Эта песня о том, как много я трачу времени и энергии на рассказы других людей, на их любовные отношения и боль. Она также о том, как я стараюсь разобраться в себе и в своих отношениях", — рассказала о работе над песней Майя Хоук.

Coverage войдет дебютный студийный альбом исполнительницы Blush, релиз которого запланирован на 19 июня.

В марте она выпустила композицию By myself и клип на нее, а в августе 2019 года To love a Boy и Stay open. Все они будут представлены в трек-листе. Ожидается, что всего в нем будет 12 песен.