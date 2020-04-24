Монахова написала заявление на увольнение с должности уполномоченной по защите госязыка

Татьяна Монахова написала заявление на увольнение с должности уполномоченной по защите государственного языка.



"Написала заявление по собственному желанию", - сказала Монахова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".



Как сообщалось, 27 ноября 2019 года Кабинета министров Украины назначил Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка.



До назначения она работала заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев).

