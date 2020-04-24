В Грузии не исключают пересмотра отношений с Украиной, если Саакашвили назначат вице-премьером

Депутат грузинского парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили заявил, что Грузия может пересмотреть дипломатические отношения с Украиной, если Саакашвили назначат вице-премьером украинского правительства.



Слова Ионатамишвили, сказанные им в эфире телерадиокомпании "Имеди", приводит украинский журналист Игорь Соловей на своей странице в Facebook.



"Если Михаил Саакашвили действительно будет назначен вице-премьером в Украине, то есть человек, который, как известно, обвинен судебной системой Грузии и которого разыскивают сегодня, это, несомненно, сделает отношения между Грузией и Украиной очень сложными. Я не исключаю, что вопрос пересмотра дипломатических отношений будет на повестке дня", - сказал Рати Ионатамишвили.



В качестве одной из таких мер может стать отзыв посла Грузии из Киева.

