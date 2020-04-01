«Геноцид не признавать»: провокация от замминистра иностранных дел?

Как стало известно сегодня, ещё 26 марта заместитель министра иностранных дел Василий Боднар разослал в различные органы власти письмо с единственным посылом: ни в коем случае чиновники, по мнению замминистра, не должны принимать участия в мероприятиях, посвященных памяти жертв геноцида армянского народа 1915 года и даже не должны упоминать сами слова «геноцид армянского народа».

В начале ХХ века из-за преследований, казней, депортаций в Османской империи погибли по разным оценкам до 1,5 миллионов армян. Даже для тех жестоких времен это было преступлением против человечности, что в 1915 году признали Великобритания, Франция и Российская империя. Впоследствии геноцид и целенаправленное уничтожение армян как народа признавали всё больше государств и международных организаций: от Ватикана до Европейского Союза. В прошлом году геноцид армян в Османской империи признал и сенат США.

Официальная позиция Турции объединяет «стандартные» приёмы отрицания массовых убийств людей одной национальности (таких, как Голодомор или Холокост): якобы жертв было меньше, причины их гибели были «естественные», а даже если убийства и были, то не по национальному признаку. (К слову, в 2011 году Реджеп Эрдоган, до сих пор руководящий Турцией, не захотел даже приближаться к мемориалу памяти жертв Голодомора в Киеве).

Теперь замминистра иностранных дел Василий Боднар в своём письме украинским чиновникам также чуть ли не требует «воздержаться» от признания геноцида.

При этом замминистра в официальном письме легко выдаёт крайне циничные и манипулятивные причины игнорировать убийство сотен тысяч армян.

Сразу же припоминает, что Армения является внешнеполитическим союзником России, хотя замминистра иностранных дел наверняка отлично знает, что этот союз во многом вынужденный — как раз в противовес союзу Турции и Азербайджана.

И уж тем более замминистра иностранных дел не может не понимать, что признание геноцида армян — это акт уважения не к правительству или МИДу Армении, а к миллионам армян, живущих по всему миру. Многие из которых потомки именно тех людей, что вынуждены были бежать из родной страны от геноцида 1915 года.

По этой же логике замминистра может предложить не признавать геноцид евреев в нацистской Германии из-за «неправильной» внешнеполитической позиции Израиля?

Дальше Василий Боднар вспоминает, что Армения не признала Голодомор 1932-1933 годов, почему-то «забывая», что Голодомор не признала и Турция. И опять же вместо «ответки» властям Армении «дипломат» Боднар даёт «ответку» всему армянскому народу. В том числе и десяткам тысяч армян, живущих в Украине и защищающих Украину (впрочем, когда армянин Сергей Нигоян пошел под пулю на Майдане, дипломат Боднар находился в тех же тёплых кабинетах МИДа, что и раньше, что и теперь).

И ещё очередной перл Боднара — плохо замаскированный призыв не портить отношения с Турцией, у которых «высокая динамика».

Но одна строчка в «трудовой биографии» Василия Боднара может многое объяснить: с 2013 года по 2017-й он работал украинским дипломатом в Турции: сначала — советником-посланником, потом генеральным консулом в Стамбуле и представителем в Организации черноморского экономического сотрудничества. Очевидно, эти годы и дружба с турецким народом наложили свой отпечаток. Настолько сильный, что от него не удалось избавиться и на посту замминистра.

Теперь Василий Боднар часто хвалит своих друзей из Турции (а заодно и из Азербайджана), например, за помощь во время коронавируса с поставкой средств защиты, но по нашей информации эти же средства защиты были не гуманитарной помощью от правительства дружественной Турции, а закупкой украинских волонтёров за деньги украинских же благотворителей.

Такая вот «высокая динамика» в отношениях.

Источник: Актуально