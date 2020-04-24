Стиральная машина вибрирует

Стиралка начала шататься или прыгать в ходе стирки, отжима? Необходимо незамедлительно определить причину вибрации. Учитывайте место установки, правильность подключения и продолжительность эксплуатации машинки. Несвоевременное устранение проблемы чревато обрывом шлангов водоснабжения, что станет катализатором потопа. Нельзя исключать и падение на пол, которое приведет к механическому повреждению.

Почему стиральная машина вибрирует

Основные причины появления сильного шума и вибрации в процессе стирки или отжима:

не извлечены транспортировочные болты. Это специальные защитные элементы, препятствующие повреждению техники в ходе перевозки. Они фиксируют бак. Снять транспортировочные болты необходимо до запуска первого цикла стирки. Если это правило проигнорировать, скорость износа деталей значительно ускоряется. Машинка начинает шуметь. Болты расположены на задней панели устройства. Извлечь их можно самостоятельно;

неправильная установка – стиралка должна быть расположена на твердой и устойчивой, но при этом не скользкой, поверхности. Если машинка стоит на напольном покрытии из древесины, то она начинает смещаться и трястись, поскольку материал проседает. Проверьте, шатается ли агрегат в неактивном состоянии;

нарушение правил эксплуатации – превышен максимальный объем загрузки, вследствие чего появляется сильная вибрация в процессе отжима. Крупные вещи могут сбиться в ком, препятствуя вращению барабана. Остановите цикл и слейте воду, чтобы расправить белье, сбалансировав нагрузку;

перед стиркой из вещей не были извлечены посторонние предметы – неспешно прокручивайте барабан рукой, чтобы увидеть его. Отстегните резиновый уплотнитель с дверцы люка, чтобы извлечь монету, пуговицу или другой мелкий предмет. В некоторых моделях придется демонтировать электронагреватель.





Если предложенные рекомендации проблему не решили, тогда предстоит провести диагностику комплектующих, чтобы выявить техническую неисправность. Кстати чтобы сделать правильный выбор стиральной машины, которая будет вибрировать меньше всего, ознакомьтесь с вот этим гайдом - kyiv.repair/obzor-i-sravnenie-xarakteristik-stiralnyix-mashin

Какие стиральные машины вибрируют сильнее

Производители бытовой техники стараются совершенствовать конструкцию, продаваемых устройств, но получается это отнюдь не всегда. Конечно, премиальные модели издают минимальный уровень шума, однако естественная вибрация неизбежна, поскольку в ходе отжима происходит вращение барабана с большой скоростью. Сильнее всего шатаются и шумят:

узкие встраиваемые машинки. Из-за необычной конструкции корпуса страдает опорная часть, она просто становится слишком маленькой. Поэтому такие устройства следует дополнительно закреплять, чтобы избежать смещения;

стиралки с цельнометаллическими баками. В процессе выбора новой техники учитывайте способы крепления и материалы элементов конструкции.

Уровень шума указан в технических характеристиках устройства.

Что делать, если стиральная машина вибрирует

Как было подчеркнуто ранее, причиной сильной вибрации могут выступать и технические нарушения. Отремонтировать стиралку можно самостоятельно или в профессиональной мастерской. Многое зависит от навыков пользователя и доступного инструмента.

Проверка подшипников

Износ этой комплектующей проявляется в виде сильного шума. Если сомневаетесь, то тогда выполните несколько простых действий:

Откройте люк для загрузки белья. Не спеша вращайте барабан рукой в одну из сторон. Неоднородное или затрудненное кручение – признаки поломки. Покачайте барабан из стороны в сторону. Если образуется люфт между баком и барабаном, то это подтверждение износа подшипников.

Чтобы поменять подшипники, нужно полностью разобрать стиралку. Рядовому пользователю сделать это самостоятельно будет очень непросто. Поэтому обратитесь в мастерскую, чтобы ремонт стиральной машины выполнили специалисты. Игнорировать проблему нельзя, ведь эксплуатация техники со сломанными подшипниками чревата полным выходом из строя устройства.

Тест противовесов

Эти комплектующие изготовлены из бетона. Они крепятся к баку с целью гашения вибрации. Противовесы ломаются редко, но проверить их все равно стоит. Основная причина выхода из строя – ослабленная фиксация или механическое повреждение бетонной основы. Характерный признак раскола противовесов – появление стука в ходе работы стиралки.

Инструкция по замене:

Демонтируйте верхнюю панель корпуса, выкрутив крепежные винты, расположенные сзади. Противовесы закреплены спереди, сзади или сверху. Все зависит от модели стиральной машины. Визуально осмотрите крепления. Возможно, усилившаяся вибрация свидетельствует о том, что они ослабли, поэтому их нужно затянуть. Если противовес развалился, тогда нужно извлечь его остатки, а затем установить запчасти. Сборка проводится аналогичным образом, но в обратном порядке.

Замену можно выполнить самостоятельно, поскольку профессиональное оборудование не требуется.

Удостоверьтесь, что бак не проседает

Зачастую это происходит из-за неисправности амортизаторов и демпферов. Эти комплектующие тоже направлены на гашение вибраций. Они смягчают скачки барабана, когда запускается программа отжима. Амортизаторы встречаются преимущественно на старых стиралках. В машинках нового поколения они заменены демпферами.

Чтобы проверить работоспособность этих деталей, нужно снять лицевую или заднюю крышку корпуса, а затем:

Надавите на бак своей рукой. Если он моментально вернулся в исходное положение – комплектующие в порядке. Однако проседания – признак неисправности. Нужно провести визуальный осмотр деталей. Демпферы расположены сразу под боком. Удостоверьтесь в их целостности. В случае поломки, меняйте сразу 2 детали, а не по одной. Выкрутите крепление, фиксирующее комплектующую на корпусе. Для нейтрализации защелки, нужно гайкой закрепить втулку демпфера. Извлечь втулку можно обычными пассатижами. Теперь переходите к установке запчасти. Убедитесь, что все сделано правильно, и соберите стиралку.

Амортизаторы используются с пружинами, на которых весит бак. Крепятся они специальными крючками. По мере эксплуатации стиралки амортизаторы теряют эластичность. Они растягиваются. В случае износа их тоже нужно поменять.

Диагностика двигателя

Мотор также провоцирует сильные вибрации машинки в ходе работы. Происходит это вследствие ослабления крепежных болтов. Необходимо снять заднюю крышку, а потом провести визуальный осмотр двигателя. В случае надобности отрегулируйте и закрепите болты крепления. Если причина шума в моторе, тогда лучше обратиться к мастерам.

Закрепите стиральную машину

Чтобы стиралка не прыгала или не издавала чрезмерных вибраций, нужно установить ее на ровной поверхности. Скользкие покрытия тоже нежелательно, поэтому подложите под технику резиновый коврик. Полезные рекомендации:

выровняйте поверхность, например, можно положить лист ДСП или ДВП. Дополнительная подложка обязательна, если используется деревянное напольное покрытие;

все ножки должны касаться пола равномерно. Поэтому в процессе регулировки используйте уровень;

положите под ножки подкладки, гасящие вибрации.

Придерживаясь этих простых правил, можно устранить проблему с сильным шумом.

Инструкция предоставлена сервисом Kyiv.Repair