Вышел первый трейлер сериала "Великая" с Эль Фаннинг

Появился первый трейлер сериала Великая о Екатерине II. Ролик опубликовал на официальном YouTube-канале компании Hulu.



Сериал с элементами юмора снял Тони МакНамара. Будущею императрицу сыграла актриса Эль Фаннинг.



В центре сюжета оказывается юная Екатерина II, которая выходит замуж за правителя Петра III. Его в сериале сыграл Николас Холт.



Создатели сериала отмечают, что использовали в сюжете только отдельные исторических событиях, остальное - фантазия авторов. Премьера нового шоу запланирована на 15 мая.





