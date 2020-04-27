Вышел первый трейлер сериала "Великая" с Эль Фаннинг
Появился первый трейлер сериала Великая о Екатерине II. Ролик опубликовал на официальном YouTube-канале компании Hulu.
Сериал с элементами юмора снял Тони МакНамара. Будущею императрицу сыграла актриса Эль Фаннинг.
В центре сюжета оказывается юная Екатерина II, которая выходит замуж за правителя Петра III. Его в сериале сыграл Николас Холт.
Создатели сериала отмечают, что использовали в сюжете только отдельные исторических событиях, остальное - фантазия авторов. Премьера нового шоу запланирована на 15 мая.
Источник: Корреспондент
13:31