В Украине за минувшие сутки новых 478 случаев Covid-19

По состоянию на утро субботы, 25 апреля, в Украине подтверждено 8125 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 782, а скончавшихся - 201, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.



"В течение 24 апреля получено 478 сообщений о новых подтвержденных случаях. ... В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 201 человек, из них 105 мужчин и 96 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%)", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в субботу утром.



Ранее сообщалось, что по состоянию на 24 апреля в Украине было подтверждено 7647 случаев коронавирусной инфекции, количество выздоровевших пациентов (601) превышало количество летальных случаев (193).



Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 8, количество случаев выздоровления - на 181.



По состоянию на утро 24 апреля в Украине было подтверждено 477 случаев заболевания за сутки. 23 апреля сообщалось о рекордном количестве случаев Covid-19 – 578. 22 апреля сообщалось о 467 случаях, 21 апреля – 415, 20 апреля – 261, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться.



Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая обл. - 377 случаев (56 выздоровели);



Волынская обл. - 212 случаев (40 выздоровели);



Днепропетровская обл. - 240 случаев (13 выздоровели);



Донецкая обл. - 27 случаев (10 выздоровели);



Житомирская обл. - 337 случаев (10 выздоровели);



Закарпатская обл. - 286 случаев (30 выздоровели);



Запорожская обл. - 171 случай (37 выздоровели);



Ивано-Франковская обл. - 700 случаев (66 выздоровели);



г. Киев - 1159 случаев (60 выздоровели);



Киевская обл. - 519 случаев (47 выздоровели);



Кировоградская обл. - 306 случаев (53 выздоровели);



Львовская обл. - 317 случаев (41 выздоровел);



Луганская обл. - 28 случаев (3 выздоровели);



Николаевская обл. - 103 случая;



Одесская обл. - 183 случая (8 выздоровели);



Полтавская обл. - 169 случаев (14 выздоровели);



Ровенская обл. - 483 случая (41 выздоровел);



Сумская обл. - 94 случая (47 выздоровели);



Тернопольская обл. - 565 случаев (55 выздоровели);



Харьковская обл. - 125 случаев (15 выздоровели);



Херсонская обл. - 79 случаев (15 выздоровели);



Хмельницкая обл. - 66 случаев (12 выздоровели);



Черкасская обл. - 249 случаев (54 выздоровели);



Черновицкая обл. - 1308 случаев (52 выздоровели);



Черниговская обл. - 22 случая (3 выздоровели).



Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией ЦОЗ, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 апреля получено 1451 сообщение о подозрении на Covid-19. Всего с начала года получено 23969 сообщений о подозрении на Covid-19.



На амбулаторном лечении 5498 пациентов, из них 433 ребенка и 1301 медработник. Всего госпитализированы 2627 человек, из них 112 детей и 273 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 104 человека, в том числе один ребенок.



В целом 782 человека уже выздоровели, из них 145 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

