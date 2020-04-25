«Интер» снял документальный проект к юбилею Ирины Билык

В субботу, 25 апреля, в 11:00 телеканал «Интер» покажет премьеру документального проекта собственного производства – «Ирина Билык. 5:0». В 2020 году самая народная артистка Украины отмечает сразу два юбилея: 50-летие и 30 лет на сцене. Ирина Билык дала много интервью, о ней писали статьи, снимали сюжеты. Но даже самые преданные поклонники, которые, кажется, знают о певице все, в документальном проекте «Интера» откроют для себя новые страницы ее истории. «Моя жизнь – приключение, в котором еще много тайн, – смеется Ирина Билык. – Но в этом фильме я искренне расскажу то, о чем никогда никому не говорила».



«Это естественно для телевидения – показывать такие фильмы – о людях, которые внесли значимый вклад в культуру страны, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Это нужно, поскольку из таких людей, наших современников, складывается и наша жизнь в значительной степени. Если говорить конкретно об Ирине Билык, то ее песни любит уже не одно поколение украинцев. Она – человек очень талантливый, необычный, сильный. Она сама пишет стихи к большинству своих песен, это ее эмоции, ее жизненные ситуации. Ее песни очень искренние. Думаю, что в том числе и поэтому зрители любят песни Ирины Билык на протяжении многих лет. Она как личность, как профессионал, как артист, безусловно, заслуживает такого формата, как документальный фильм о ней. Этого ждут зрители. Это возможность поближе познакомиться с артистом, творчество которого любят миллионы людей. Я с большим уважением отношусь к творчеству Иры. Она одна из лучших артистов нашей страны. Я рада, что мы сделали такой фильм. И я надеюсь, что люди тоже что-то для себя из этого фильма почерпнут, как и из ее песен».



50 лет – это не так много, уверена Ирина Билык. Ведь можно это число написать немного иначе – 5:0. И продолжить вести счет побед дальше.



«Работа над таким проектом начинается с элементарного: с чтения биографии, – рассказывает сценарист Елена Елагина. – Человек родился, пошел в школу… Первая неожиданность во время знакомства с биографией Ирины Билык возникла именно в этом пункте: она окончила среднюю школу в 1987 году, а в музыкальное училище имени Глиэра поступила в 1989-м. Где провела Ирина эти два года? Чтение многочисленных интервью никак не прояснило ситуацию. Информации – ноль. Включив этот вопрос в студийное интервью, мы получили прекрасный эксклюзив».







Погружаясь в биографию известной певицы, команда проекта все больше убеждалась: ее жизнь похожа на сценарий голливудского фильма – с экшном, драмой, комедией и мистикой… Например, как только Ирина Билык дарит очередному возлюбленному авто, они расстаются ровно через месяц... Она хочет спокойствия, тепла и уюта, но ее бурную личную жизнь обсуждает вся страна. Совсем другая история – встреча с отцом младшего сына Табриза, Асланом Ахмадовым. Ирина Билык нашла его сама: увидела случайно по телевизору, раздобыла телефон, позвонила и сама же организовала встречу... В документальном проекте Аслан Ахмадов расскажет о том, как он решился сделать предложение суперзвезде украинской эстрады и как сегодня выстраивает отношения с супругой и сыном на расстоянии.



И Аслан, и Ирина – люди публичных профессий. Она артистка, он режиссер, фотограф, модель. Есть темы, о которых они привыкли и готовы говорить. А есть такие, о которых говорить сложно. Для Ирины одна из таких тем, например, смерть папы, которого не стало в прошлом году. Человеком, которому певица и ее муж доверили самое сокровенное, стал телеведущий Андрей Данилевич. «Я очень хотел сделать большое, глубокое интервью именно с Ириной Билык, – рассказывает Андрей. – Ее очень любят в моей семье. Она уникальная певица. Кто еще может похвастаться тем, что получил звание заслуженной артистки Украины в 26 лет? А о ее искренности, доброте, человечности ходят легенды».



Над проектом «Ирина Билык. 5:0» начали работать до объявления карантина. И завершили съемки, несмотря на трудности. Зато в фильм вошли уникальные кадры, которые певица доснимала сама, уже находясь в самоизоляции. Что из этого получилось, смотрите 25 апреля в 11:00 на «Интере» – в документальном проекте «Ирина Билык. 5:0». Кроме того, в этот же день в 22:20 телеканал покажет большой сольный концерт Ирины Билык «Без грима. Лучшее. О любви». Это грандиозное шоу, в котором прозвучат композиции из одноименного альбома «Без грима», а также лучшие хиты за 30-летнюю сценическую карьеру артистки.