Очаги пожаров в Чернобыльской зоне и на Житомирщине тушат более 1800 спасателей

На территории Зоны отчуждения и Житомирской области продолжается ликвидация очагов возгорания. К тушению привлечено более 1800 человек.



Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



«По состоянию на 7 часов 25 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем», - говорится в сообщении.



Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 5 путепрокладчиков Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой созданы 949 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 69 человек и 250 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П и три вертолета, которыми 24 апреля осуществлены 79 сбросов - 176 тонн воды.



В Житомирской области, по данным ГСЧС, по состоянию на 7 часов 25 апреля пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. Спасатели оказывают помощь работникам лесных хозяйств по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Выступовичском и Словечанском лесничествах. К тушению привлечены 637 человек и 91 единица техники.



Кроме того, возле села Замысловичи Олевского района на территории Поясковского лесничества продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 163 человека и 30 единиц техники, в том числе 3 самолета и 1 вертолет, которыми 24 апреля осуществлены 3 сброса - 24 тонны воды.



Как сообщалось, пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля. Убытки предварительно оцениваются в десятки миллионов гривень.



На территории Житомирской области пожары тушат с 16 апреля. Они охватили территорию более 4 тыс. гектаров. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту уничтожения огнем лесных массивов на территории Овручского района (ч. 1 ст. 245 УК Украины).

