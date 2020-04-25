На аппаратах ИВЛ более ста больных COVID украинцев

В Украине госпитализированы 2627 человек с коронавирусной инфекцией, из них 112 детей и 273 медиков, сообщает Центр общественного здоровья в субботу, 25 апреля.



На аппарате искусственной вентиляции легких находится 104 человека, в том числе один ребенок.



В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отметил рекордное количество выздоровевших за минувшие сутки.



"При этом очень хорошая новость – 181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей. Это наш рекорд, очень замечательный рекорд, я за такой рекорд я хочу в первую очередь поблагодарить наших врачей", - сказал министр.



Также за минувшие сутки провели рекордные 5825 исследований методом ПЦР.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 109, и городе Киеве – 37.



Степанов сообщил также, что среди 8125 людей, у которых выявлен коронавирус, 545 детей и 1574 медицинских работника.

