Китай направил в КНДР медиков для консультаций Ким Чен Ына

Власти КНР отправили в Северную Корею группу медицинских специалистов, которые проконсультируют лидера КНДР Ким Чен Ына относительно преодоления последствий пандемии коронавируса.



Об этом сообщает The Telegraph.



"Китай направил группу медицинских экспертов в Северную Корею, которые должны проконсультировать лидера Северной Кореи Ким Чен Ына", - говорится в сообщении.



Командировка китайских экспертов состоится на фоне противоречивых сообщений о состоянии здоровья северокорейского лидера.



По информации анонимных источников издания, делегация во главе с высокопоставленным чиновником Департамента международных связей Коммунистической партии Китая выехала из Пекина в Северную Корею в четверг. Этот департамент является основным органом власти в КНР, курирующим сотрудничество с соседней КНДР.



Согласно сообщению южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын, вероятно, 12 апреля прошел медицинские процедуры, связанные с лечением сердечно-сосудистой системы.



Некоторые южнокорейские чиновники и китайские чиновники из департамента международных связей сомневаются в правдивости сообщений о том, что Ким Чен Ын имеет серьезные проблемы со здоровьем.



Как сообщалось, информация об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына стала появляться после того, как 15 апреля он пропустил традиционные мероприятия по случаю дня рождения своего деда Ким Ир Сена. После этого телеканал CNN со ссылкой на источники в американском правительстве сообщил, что в США изучают разведданные об угрозе жизни северокорейского лидера после якобы перенесенной им операции на сердце.

