«Наш полк» продолжает идти – «Интер» запускает марш памяти онлайн

Традиционный марш памяти ко Дню Победы в этом году состоится онлайн. Он будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Телеканал «Интер» организовал марш памяти онлайн «Наш полк», в рамках которого все желающие смогут пройти вместе символическим маршем, отдав дань памяти и уважения воинам-победителям.

Присоединиться к маршу памяти «Наш полк» может каждый на сайте polk.inter.ua или по телефону 0800501093. Звонки по всей территории Украины бесплатные. Также на сайте можно добавить историю своего родственника-фронтовика. Вместе мы сохраним память о войне и Победе!

В этом году в День Победы в силу ограничительных мероприятий не могут быть официально проведены марши памяти, в которых люди проходят по улицам своих городов с фотографиями родственников-фронтовиков. Такие марши в последние годы собирали сотни тысяч участников. В прошлом году только в Киеве в нем приняли участие более 50 тысяч человек, а по всей Украине было более 600 тысяч участников. Но «Наш полк» продолжает идти, несмотря ни на что!







Марш памяти онлайн «Наш полк» начался 25 апреля и продлится до конца дня 9 мая. Все это время к нему будут присоединяться люди. В эфире телеканалов Inter Media Group мы будем информировать зрителей о количестве участников марша. О том, как проходит марш памяти онлайн, мы будем ежедневно рассказывать в программе «Утро с Интером» и в традиционном марафоне «Наша Победа», который начнется в эфире «Интера» в 7:00 9 мая.

«Важно, чтобы в юбилейный год, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, марш памяти «Наш полк» обязательно состоялся, – говорит руководитель Inter Media Group и автор идеи проекта Анна Безлюдная. – Без марша памяти 9 Мая не будет самого главного объединяющего начала, которое для людей сейчас очень важно, особенно в нашей стране. Очень многие люди хотят выйти на марш, но, учитывая ситуацию с карантином, обычной возможности в этом году нет. Поэтому у меня родилась идея провести марш памяти «Наш полк» онлайн – в сети и с помощью телевизионного эфира. Дистанционно, но эффект присутствия будет сохранен. Нужно всегда находить любую возможность достигать цели и делать то, что считаешь важным. Марш памяти «Наш полк» в таком непривычном виде, но все же пройдет, – вот это важно. Мы призываем всех, кто празднует День Победы, кто разделяет нашу позицию, присоединяться к маршу памяти онлайн «Наш полк». Присоединиться может любой человек, кто хочет пройти в «Нашем полку», для кого это важно. Это покажет, что все равно мы идем, нас много, мы празднуем День Победы, для нас этот праздник важен и мы сохраняем его».

Марш памяти онлайн «Наш полк» стартовал в 00:00 25 апреля 2020 года. 75 лет назад в этот день войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов соединились западнее Берлина, завершив окружение Берлинской группировки противника. Остатки гитлеровских войск были расколоты. Уже через неделю советская армия взяла Берлин. Кроме того, 25 апреля 1945 года произошла историческая встреча советских и американских войск на реке Эльба. Это была первая встреча союзников за годы войны.

«День Победы – это наш общий праздник, праздник народа-победителя, – говорит главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин. – Да, в этом году есть обстоятельства, которые делают праздник другим. Но все равно мы его празднуем вместе, и марш памяти онлайн «Наш полк» это подтверждает. В этом году он пройдет онлайн, а в следующем мы снова обязательно выйдем на улицы своих городов с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Мы призываем всех единомышленников присоединяться, заходить на сайт polk . inter . ua и нажимать на кнопку «Я иду».