Аваков заявил о ликвидации всех источников огня на пожарах в Чернобыльской зоне

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что все очаги возгораний в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ликвидированы, а спасатели занимаются ликвидацией тления торфяников.



"ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей по тлеющим торфяникам. Волна пожаров сбита", - написал Аваков в своем микроблоге в Twitter в воскресенье вечером.



При этом руководитель ведомства поблагодарил спасателей и лесников за работу.



Как сообщалось, ГСЧС заявили о тушении пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств в зоне отчуждения по состоянию на 17:45 26 апреля.



При этом основные усилия спасателей направлены на "локализацию двух ячеек тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках, пройденных огнем" в селах Кривая Гора и Рудьки.

