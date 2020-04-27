У Зеленского опровергли причастность России к пожару в Балаклее

Глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия опроверг версию о причастности России к сильному пожару, который произошел в 2017 году на территории крупнейшего на Украине военного склада Министерства обороны Харьковской области, и анонсировал официальный отчет комиссии по этому делу. Об этом Арахамия написал в воскресенье в Facebook.

"Наша временная следственная комиссия по расследованию взрывов на складах боеприпасов подготовила первый отчет... Все мы помним версию об атаке российского беспилотника, которую активно поддерживал тогдашний генпрокурор и главный военный прокурор... Вы удивитесь, но СБУ до сих пор на ней настаивает", - отметил он и аргументировал несогласие с этой точкой зрения, основываясь на результатах экспертизы.



Так, по словам Арахамии, который ссылается на данные Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им Бокариуса, в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а пожар начался с подрыва специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю. "Воронка в районе первых взрывов образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тротил, гексоген, ТЭН, что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия", - цитирует он экспертов. "Судя по размеру воронки, - продолжил парламентарий, - для этого в землю должны быть заложены два ряда кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук в каждом. Это примерно 760 килограмм взрывчатки. И таких воронок было до десяти".



Арахамия выразил мнение, что заложить незаметно столько кумулятивно-фугасных зарядов невозможно. "Их установка требует специальных знаний и навыков. Это дает основания предполагать, что все делалось в условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день. Но в материалах дела этого нет, а те, кто вели расследование, по странному стечению обстоятельств после этого получили повышение по службе", - отметил Арахамия.



До 1 мая, добавил он, согласно закону, временная следственная комиссия должна представить полный отчет. Но поскольку за это время эксперты успели полноценно расследовать взрывы лишь на одном из пяти объектов, депутаты будут настаивать на продлении работы комиссии еще на полгода.



Пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов начался 23 марта 2017 года ночью на территории крупнейшего на Украине военного склада Министерства обороны в Балаклее. Впоследствии военная прокуратура заявила, что причиной случившегося стала диверсия. Глава комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявлял тогда, что пожар уничтожил боеприпасов на $1 млрд.

