МВД раскрыло "супермаркет" по продаже новорожденных в Китай

На Украине раскрыли деятельность международной группы, которая занималась продажей новорожденных детей в Китай, сообщил в фейсбуке замглавы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.



"За денежное вознаграждение злоумышленники предоставляли услуги по решению организационных и юридических вопросов, связанных с процессами оплодотворения, родов, оформления документов и легализации вывоза детей за пределы Украины. Другими словами, они продавали детей, рожденных украинскими женщинами, в Китай за деньги. Такой себе супермаркет по торговле новорожденными", — написал он.



Преступной схемой руководила украинка, главврач частной репродуктивной клиники, и ее сын. Также участие в торговле детьми принимали еще двое граждан Украины и трое китайцев.



Так, суррогатные матери-украинки рожали детей "на продажу". Затем свидетельства о рождении переоформляли на имена покупателей и их фиктивных жен, после чего они получали право вывозить младенцев из страны.



Против участников схемы возбудили уголовное дело о торговле людьми. Как пояснил Геращенко, на Украине не существует полноценного регулирования суррогатного материнства, по закону оно не запрещено.

