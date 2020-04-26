Евгений Грушовец: «взлет» по карьерной лестнице

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) создано, чтобы искоренять коррупцию среди госслужащих категории «А». Угадайте, кто четыре года входил в Общественный совет бюро? Адвокат, защищающий, в том числе, и госслужащих этой категории, сообщает "Народная правда".



Кто претендует на пост судьи Высшего антикоррупционного суда? Внезапно, этот же адвокат – Евгений Грушовец.



Налицо конфликт интересов, но кого это волнует?



Евгений Грушовец – опытный адвокат, партнер юридической фирмы «Aрио», член Совета Ассоциации юристов Украины по уголовному праву и уголовному процессу. Он настолько «опытный», что умудряется защищать имущественные права украинских граждан в оккупированном Крыму, и российских граждан в Украине.



Имя Грушовца часто звучит в резонансных делах. В 2012 году он, работая на олигарха Курченко, помогал ему отобрать у пожилой учительницы участок земли на Печерске. В 2013 году защищал в суде столичного предпринимателя Сергея Бута, обвиняемого в похищении двух монахинь Свято-Покровского монастыря. В 2016 году работал в защите экс-заместителя генпрокурора Виталия Касько, обвиняемого в присвоении служебных квартир.



Как, скажите, адвокат с таким послужным списком попал в Общественный совет НАБУ? Или у них при отборе кандидатов накидывают дополнительные балы за рейдерство, работу в оккупированном Крыму и сотрудничество с экс-регионалами?



И это не все вопросы, которые хотелось бы задать и НАБУ, и Евгению Грушовцу. Как последнему удалось так «взлететь» по карьерной лестнице? В 2012 году он отбирает земельные участки у бабушек, а в 2020 претендует на место в Высшем антикоррупционном суде? Какие чрезвычайные умения и навыки помогают ему выигрывать споры в суде оккупированного Крыма? Много подобных прецедентов можно насчитать за годы оккупации? Что такого особенного сделал Грушовец за 4 года работы в Общественном совете, что считает, будто место в суде ему обеспечено?



А он считает, потому что ссылается на свою должность в НАБУ, предлагая бизнесу защиту. Обещая решить любые вопросы, открыть или закрыть дело, надавить на любого следователя, детектива или арестовать имущество конкурентов. Грушовец, не стесняясь, эксплуатирует свой статус и связи в бюро.



Логично предположить, что вольготное самочувствие ушлого адвоката объясняется более широкими связами, чем предполагалось изначально, выходящими за пределы НАБУ и даже страны.



В определенных кругах личность Евгения Грушовца связывают с недавно задержанным генералом СБУ, которому вменяют связь с ФСБ, государственную измену.



Это предположение объясняет, ПОЧЕМУ именно Грушовец так успешно отстаивает интересы граждан в Крыму, но не объясняет, КАКИЕ УСЛУГИ он оказывал взамен содействие.



Мы предполагаем, что без столь мощной поддержки Грушовец недолго продержится на плаву. В лучшем случае вновь станет помогать отбирать имущество у стариков. В худшем – его заслугами, наконец, заинтересуется СБУ.

