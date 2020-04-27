Заболеваемость COVID среди медиков падает - МОЗ

В Украине снижается распространение коронавируса среди медработников. За сутки заболели 73 медика, за все время пандемии - 1749. Об этом сообщил в понедельник, 27 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов.



"За прошедшие сутки заболели 392 человека. Из них 28 детей и 73 медработника. Госпитализированы 83 человека. В целом за все время пандемии заболело... 614 детей, а также 1749 медработников", - сообщил министр.



Также, за последние сутки больше всего подтвержденных случаев было зарегистрировано в Харьковской области.



"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области - 49, Закарпатской области - 46, Черновицкой - 34 и городе Киеве - 32 случая", - добавил Степанов.



Он также рассказал, что Минздрав планирует увеличить тестирование на коронавирус.



"Мы планируем увеличивать ПЦР-тестирование, чтобы иметь реальную картину. Чем больше мы тестируем, тем лучше мы можем контролировать ситуацию. На сегодня мы тестируем около 5,5-6 тысяч наших граждан. Задача, которая стоит сегодня, в ближайшее время увеличить это количество на сутки до 8-10 тысяч и дальше продолжать это увеличение", - сказал министр.



Для этого будут использовать тесты отечественного производства.



"Мы получили около 4,5 тыс. ПЦР-систем. Каждая ПЦР-система насчитывает около 100 тестов. То есть мы можем говорить, что около 450 тысяч тестов, которые будут сделаны гражданам Украины, мы уже получили. Получим еще сегодня некоторое количество. Если память не изменяет, это около 160 тысяч тестов", - сказал Степанов.



Министр заверил, что отечественные ПЦР-системы отвечают по качеству и точности зарубежным аналогам.

