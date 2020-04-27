В Британии планируют смягчить карантин - Daily Telegraph

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может объявить об ослаблении карантина, введенного для борьбы с коронавирусом. Об этом пишет Daily Telegraph со ссылкой на соратников премьера.



Как отмечается, об этом могут объявить уже на этой неделе, а в понедельник утром Джонсон проведет заседание штаба по борьбе с коронавирусом. В частности, премьер-министр выступает за смягчение карантина, если это не будет противоречить рекомендациям врачей.



"Говорить об отмене ограничений пока будет неправильно, нам нужно обсудить изменения в ранее введенных ограничениях", - сказал один из соратников Джонсона.



Ранее пресс-секретарь правительства подтвердила информацию, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вылечился от коронавируса и вернется на работу в понедельник, 27 апреля.

