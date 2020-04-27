В мире выявлено свыше 3 млн заражений коронавирусом Covid-19

В мире по состоянию на утро понедельника выявили более 3 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Согласно информации на сайте Worldometers, который собирает статистику по ситуации с коронавирусом, к понедельнику число зарегистрированных случаев заражения достигло 3 002 887. При этом уже выздоровели свыше 882 тыс. человек. Скончались свыше 207 тыс. человек.



По-прежнему наибольшее число заражений выявлено в США - почти 1 млн человек. Скончались в США свыше 55,4 тыс. человек, выздоровели - более 118 тыс. Также высокое число заражений выявлено в европейских странах - Испании, Италии, Франции, Германии и Британии, а также в Турции.

