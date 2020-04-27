Независимость

Посольство США в Украине и представители клуба анонимных дипломатов, известного под аббревиатурой G7, выступили с совместным заявлением. «ЕС и Соединенные Штаты Америки пристально следят за действиями Кабинета министров при назначении высокопоставленных должностных лиц в таможенной и налоговой службах… очень важно придерживаться честных и конкурентных процедур, основанных на заслугах… не рисковать долговременными реформами».



В этом месте должен появиться Давид Арахамия, которого в полицейских протоколах обычно называют «директором монобольшинства», и закатить истерику. «Никто и никогда не может указывать великой Украине, кого и куда назначать… Кто это такие?! Кто дал им право диктовать нам, суверенной, независимой и соборной стране, свои правила?!». Примерно в таком стиле Арахамия, который пишет в партийном чате «слуг» под ником «Дэйв Браун», прокомментировал позицию Тбилиси об отзыве посла в случае назначения Саакашвили вице-премьером «по реформам». Он даже брызгал слюной от возмущения, хотя это и не было видно из-за маски, плотно обтягивающей переднюю часть главы «монобольшинства».



Чтобы оставаться последовательным и, с...ка, непредвзятым, ему следует поставить на место зарвавшихся послов США и «Большой семерки». С какого перепугу они внимательно следят за назначением преемников Максима Нефедова и Сергея Верланова, о деятельности которого на посту главы налоговой службы все узнали из постановления об его увольнении? Это что, входит в функциональные обязанности послов? Если входит, то покажите мне документ, где черным по белому (или голубому) написано: временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин обязана принимать активное и непосредственное участие в назначении глав украинской таможни и налоговой, а также директора «Нафтогаза США» Коболева.



В принципе, понимаю озабоченность наших западных партнеров, для которых отставка Нефедова, этого «бриллианта реформ» (определение дано экспертами Сороса по дойке относительно некрупного рогатого скота) стала полной неожиданностью. Вроде бы уцелел любимец во время первой антисоросовской волны, а потом резко слетел с кресла



«Соросня» очень обеспокоена тем, что якобы посольство США пассивно дало согласие на увольнение Артема. Его обязанности должен выполнять Гизо Углава – член Демократической партии США с 1985 года. Характер стойкий, истинный грузин. С друзьями по Госдепу поддерживает ровные отношения

В случае возникновения опасений в сворачивании долговременных реформ, а также при появлении подозрений насчет несоблюдения прозрачных процедур, основанных на заслугах перед Госдепом и майданом, посол должен публиковать заявления в «Твиттере». Регистрационный номер, дата, подпись должностного лица Госдепа США. Есть такое документ? Не известно. Арахамия молчит и не отсвечивает. По всей видимости, это как раз тот самый случай, когда некоторым странам можно давать указания относительно того, кого и куда назначать в структурах суверенной и независимой украинской власти.В принципе, понимаю озабоченность наших западных партнеров, для которых отставка Нефедова, этого «бриллианта реформ» (определение дано экспертами Сороса по дойке относительно некрупного рогатого скота) стала полной неожиданностью. Вроде бы уцелел любимец во время первой антисоросовской волны, а потом резко слетел с кресла, даже косметическую масочку не успел с личика снять. Приличные туземцы так себя не ведут. Они сначала ставят в известность посольство, согласуют кандидатуру преемника, ждут решения компетентных служб стратегического партнера. В случае с Нефедовым и Верлановым все произошло страшно быстро. Рада создает следственную комиссию по делам таможни и налоговой, правительство проводит вечернее заседание с увольнением видных деятелей соросовского движения. Глава «Центра противодействия коррупции» Виталик Шабунин поздно ночью встречался с Нефедовым и Гончаруком под мостом. Аккурат в праздник, анонсированный Колей Тищенко – «день чернобыльской катастрофы». Ребята замутили тройничек и выработали план выхода из кризиса.Первый пункт плана: срочно поставить в известность американское посольство. Второй пункт: немедленно оказать давление на Офис президента, чтобы на место павших «соросят» пришли бойцы из кадрового резерва фонда «Возрождение». В BRDO как раз остались эксперты по налогам и контрабанде. Их выпустили 1 апреля из психиатрического диспансера с хорошими характеристиками. Попали они в дурдом совершенно случайно. Просто покусали полицейских, поскольку приняли их за сбежавшего из Ростова Януковича. Это была честная и понятная позиция настоящих активистов и волонтеров. Третий пункт плана: убедить стратегических партнеров в том, что необходимо не допустить уголовного преследования «честных и непредвзятых» «соросят» с таможни и из налоговой, поскольку будет создан опасный прецедент организации массовых гонений на членов «секты».Как мы видим, первый пункт плана уже выполнен. Наши партнеры выразили озабоченность. Что касается остальных пунктов, то работа кипит. Ничто так не подстегивает активность «соросят», как беспокойство по поводу своей пятой точки. Поэтому крайне важно не допустить возможной отставки Артема Сытника с должности главы Национального антикоррупционного бюро. Артем является их надежной, но постоянно протекающей крышей в стране пребывания. Он как никто другой понимает тонкую, ранимую душу «соросни», вынужденной тайком встречаться под одним из киевских мостов на пронизывающем до яиц ветру. Именно широкая спина Сытника прикрыла Серегу Лещенко от возбуждения пошлого дела по приобретению вскладчину хаты в центре Киева для обустройства уютного семейного гнезда. Именно Артем самоотверженно «топил» за Хиллари Клинтон в то время, когда российская резидентура устроила вакханалию на президентских выборах в США в 2016 году.Именно… можно бесконечно долго перечислять несомненные заслуги Сытника, которые просто невозможно перечеркнуть банальной пьянкой в Ровенском лесничестве и последующим явно заказным решением суда по зачислению главы НАБУ в реестр коррупционеров. «Соросня» очень обеспокоена тем, что якобы посольство США пассивно дало согласие на увольнение Артема. Его обязанности должен выполнять Гизо Углава – член Демократической партии США с 1985 года. Характер стойкий, истинный грузин. С друзьями по Госдепу поддерживает ровные отношения. Выдержан, когда не бухает, а бухает он часто. Вроде бы все срастается, но Артема сдавать нельзя. У него очень сложный внутренний мир. Может перемкнуть. А если перемкнет, то начнутся дебоши, поездки на квадроциклах по лесам и различные откровения об участии в мировой геополитике. Эксфильтрацию такого ценного кадра в условиях пандемии проводить очень сложно. Можно, конечно, вывезти в багажнике автомобиля с дипломатическими номерами в Беларусь, где вируса нет. А дальше на перекладных в солнечную Калифорнию. Вариант… Но такой метод бегства может снизить боевой дух «соросни», которая и так деморализована последними событиями и особенно очередным пришествием Саакашвили. Поэтому Офис президента должен дать четкий сигнал о неизменности стратегического сотрудничества Украины с США. Уверен, что так и будет.