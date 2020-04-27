Персональные данные клиентов ПриватБанка продаются в Telegram - СМИ

Персональными данными украинцев торгуют два бота в мессенджере Telegram. Информация, предположиельно, украдена из базы клиентов Приватбанка, сообщает в понедельник, 27 апреля, Аin.ua.



Отмечается, что информация предоставляется по номеру телефона и за деньги. Один бот под названием "Досье" уже закрыт, второй еще работает.



В боте "Досье" за деньги по телефонному номеру можно было получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН. Однако, на момент публикации аккаунт уже был удален.



Второй бот еще работает, его название издание не разглашается. Бот работает по схожей схеме и тоже за деньги. 10 запросов в нем стоят 50 долларов, 50 запросов - 100 долларов, 200 запросов - 200 долларов.



В ПриватБанке сообщили журналистам, что о ботах знают и обратились по этому поводу в полицию, однако источники данных мошенников банку неизвестны.

