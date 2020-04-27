Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" на уровне "B", ухудшил прогноз на "стабильный"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК "Нафтогаз Украины" на уровне "B" и ухудшило прогноз по нему с "позитивного" на "стабильный", говорится в сообщении агентства.



Пересмотр прогноза по компании следует за пересмотром суверенного рейтинга Украины, что соответствует критериям рейтингования правительственных организаций, отмечается в сообщении.

