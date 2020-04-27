Кабмин в среду рассмотрит вопрос о возобновлении работы более 280 продрынков

Кабинет министров на заседании в среду рассмотрит вопрос о возобновлении работы более 280 продовольственных рынков по всей Украине, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Это стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля.

Речь идет об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые смогут функционировать с соблюдением жестких санитарных норм", - написал премьер в своем "Телеграм-канале" в понедельник.



Он заметил, что данный перечень может быть расширен, в случае если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы.



"За нарушение требований будет установлена ответственность, вплоть до закрытия рынков на определенный период", - отметил Шмыгаль.

