В ближайшие дни постепенно придет потепление

В ближайшие сутки, 28 апреля, на Украине ожидается повышение дневной температуры, но на почве все еще ожидаются ночные заморозки, сообщает Укргидрометцентр. Во вторник во всех регионах страны – без осадков. "Сухую погоду в Украине будет определять гребень западного антициклона, из Центальной Европы к нам начнет поступать более теплая воздушная масса, поэтому дневная температура повысится", - говорится в сообщении.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 1-6° тепла, в северных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла, в западных и Одесской областях до 22°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днем 16-18° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке +28,9 градусов в 2012 году, самая низкая ночью – на отметке 1 градус мороза в 1902 году.



В среду, 29 апреля, почти по всей Украине без осадков, лишь днем в западных областях небольшие, на Закарпатье и в Карпатах умеренные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°, на востоке и юге страны 15-20°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 20-22°.

