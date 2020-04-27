Напавшего на Сивохо националиста Волкова отпустили по поручительству нардепа от ЕС

Суд удовлетворил апелляцию по делу Александра Демидова (Волкова), которого подозревают в нападении на экс-советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса Сергея Сивохо. Волкова отпустили на поруки народного депутата от "Евросолидарности" Михаила Бондаря. Одно из условий - сдача загранпаспорта.



Об этом сообщает PavlovskyNews в Telegram.



Александр Демидов - единственный из троих подозреваемых, кому было избрана меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Двоих других фигурантов - Сергея Тамарина и Юрия Каплю - отпустили под личное обязательство.



Напомним, националисты напали на Сергея Сивохо 12 марта в Киеве, когда должна была состояться презентация Национальной платформы примирения и единства с Донбассом. Мероприятие продлилось всего полчаса, его сорвали националисты, которые силой вытолкали из зала Сергея Сивохо.



После задержаний виновников, глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал националистов приехать на суд по избранию меры пресечения ветеранам Сергею Тамарину, Александру Волкову и Юрию Капле, которые подозреваются в нападении на советника секретаря СНБО. Всех троих освободили под личное обязательство.



