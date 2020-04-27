Комитет Рады закончил рассматривать банковский закон и рекомендовал принять его втором чтении

В понедельник, 27 апреля, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики закончил рассматривать все правки и рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом "антиколомойский" законопроект с предлагаемыми комитетом поправками.



Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



18 членов комитета из 32 поддержали решение рекомендовать Раде принять законопроект об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности №2571-д. Против выступили три человека, двое воздержались.



Отметим, при подготовке ко второму чтению "антиколомойского" закона нардепы подали более 16 тысяч правок, фактически заблокировав его принятие в Раде. Профильный комитет начал рассматривать их 21 апреля.



Напомним, Рада внесла изменения в регламент своей работы. В соответствии с ними депутаты смогут рассматривать законопроекты с избыточным количеством поправок по особой процедуре. Время рассмотрения поправок в зале сократится: фракции смогут настаивать на пяти, отдельные депутаты - на одной.

