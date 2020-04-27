Кабмин выделил 6 млрд гривен на пособия по безработице

Кабинет министров Украины своим постановлением выделил 6 млрд грн на финансовую помощь Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. Об этом, в понедельник, 27 апреля, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как говорится в сообщении, деньги безработным выделены из государственного бюджета, поскольку средств Фонда по безработице недостаточно.



По данным пресс-службы, постановлением также утвержден порядок использования указанных средств. Выделенные средства будут направлены на выплату:



пособия по безработице - 1,277 млрд грн;



повышенного минимального размера пособия по безработице с 650 грн до 1000 грн;



помощь уволенным по собственному желанию с 1 дня, а не как было раньше с 91 дня;



выплату всем безработным с 1 дня регистрации, а не с 7 как было ранее;

пособие по частичной безработице - 4,723 млрд грн;



выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату сотрудникам, которым было сокращено рабочее время.



"Постановление позволит решить две цели: первая - это обеспечить помощь тем людям, которые уже потеряли работу, а вторая - помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнение", - подытожил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

