В Киево-Печерской лавре скончался монах Никодим, еще 6 монахов выздоровели от коронавируса

В Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру вернулись 6 монахов, выздоровев от коронавируса. Сейчас братии предоставляется своевременная и необходимая помощь.



Об этом сообщает пресс-служба Киево-Печерской лавры на сайте.



"Состояние здоровья всех выздоровевших удовлетворительное, и со временем они вернутся к исполнению возложенных на них послушаний. В настоящее время они чувствуют себя намного лучше, нет высокой температуры. Братия будут находиться в специально отведенном для них корпусе, подготовленном заранее службами санэпиднадзора в Киеве. За здоровьем братии будут постоянно наблюдать врачи", - сообщает Киев-Печерская лавра.



"Также с прискорбием сообщаем, что преставился насельник Лавры монах Никодим (в миру - Левицкий Николай Александрович), который недавно поступил в Лавру из Свято-Духова скита Почаевской Лавры", - говорится в сообщении.

