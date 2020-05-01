Врачи предостерегают от использования эфирных масел дома

Диффузоры для эфирных масел, передает Medical Express со ссылкой на французских экспертов в области безопасности продуктов питания и окружающей среды (ANSES), могут быть источником загрязнений. Специалисты ссылаются на 1400 задокументированных случаев, когда люди пострадали от диффузоров. Врачи фиксировали отравления. Большинство случаев приходилось на детей, выпивавших эфирные масла.



Однако были и случаи, когда при нормальном использовании у людей начиналось раздражение глаз, горла, носа и появлялись проблемы с дыханием. Эксперты связывают такие реакции с наличием в маслах фенолов и кетонов. Впрочем, даже природные соединения, такие как терпены, которые присутствуют в женьшене, базилике и гвоздике, могут вызывать раздражение.



Как правило, неприятные симптомы должны довольно быстро исчезнуть, когда воздействие раздражающих веществ прекращается. Правда, эти вещества способны оседать на мебели и предметах обихода. Также специалисты подчеркивают, что эфирные масла, вопреки распространенному мнению, не спасают от коронавируса и прочих вирусных инфекций. Беременным и кормящим женщинам, а также лицам с респираторными проблемами стоит вовсе отказаться от масел.

