Экономики Испании и Франции рекордно упали

Из-за пандемии коронавируса крупнейшие экономики мира показывают рекордное падение в первом квартале 2020 года.



Ранее Корреспондент.net писал об экономическом кризисе в Китае и США. Не обошел стороной кризис и экономики Франции и Испании.



Так, в первом квартале французская экономика упала на 5,8%. Согласно данным Национального института статистики и экономических исследований, этот спад - самый мощный за весь период мониторинга ВВП страны, ведущегося с 1949 года.



Он существенно превзошел данные за первый квартал кризисного 2009 года - тогда был зафиксирован спад в 1,6% ВВП. Также он превосходит и самый низкий до этого показатель 1968 года, равный 5,3% ВВП.



В свою очередь, Национальный институт статистики Испании сообщает, что ВВП страны в начале года упал на 5,2%. "Этот показатель на 5,6 пункта ниже, чем в четвертом квартале", - уточнили в институте.



Как уточняет агентство Europa Press, речь идет о самом сильном квартальном падении с 1970 года. До этого самый большой квартальный спад ВВП королевства был зафиксирован в первом квартале 2009 года (-2,6%).

