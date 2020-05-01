ВВП еврозоны в I квартале упал на рекордные 3,8%

Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале 2020 года сократилась на 3,8%, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.



Это самое существенное падение с начала учета показателя в 1995 году.



В годовом выражении ВВП еврозоны сократился на 3,3%.



Аналитики в среднем ожидали падения первого показателя на 3,5%, второго - на 3,1%, согласно Trading Economics.



В четвертом квартале 2019 года экономика еврозоны выросла на 0,1% относительно предыдущего квартала и на 1% в годовом выражении.



Давление на экономику еврозоны в первом квартале оказало снижение потребительских расходов на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.



ВВП 27 государств Евросоюза в январе-марте упал в поквартальном выражении на 3,5% по сравнению с ростом на 0,2% в предыдущем квартале. Спад в годовом выражении составил 2,7% против роста на 1,3%.



Падение ВВП еврозоны и Евросоюза в годовом выражении стало самым существенным с третьего квартала 2009 года.



Экономика Франции в первом квартале 2020 года сократилась на 5,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные французского национального статистического института Insee. Это самые существенные темпы падения ВВП за всю историю наблюдений.



При этом экономика страны вошла в рецессию: сокращение ВВП было зафиксировано второй квартал подряд, что связано с последствиями пандемии коронавируса и мерами для ограничения его распространения.



ВВП Испании в первом квартале упал на 5,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самое существенное сокращение экономики с начала наблюдений в 1995 году.

