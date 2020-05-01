Кличко упрекнул "шастающих" по Крещатику киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал жителей столицы, которые в последние дни "сами себе отменили карантин" и гуляют по городу.



"Хотел бы еще раз обратиться к киевлянам. Я неприятно шокирован количеством людей, которые сами себе отменили карантин, вышли на улицы, пренебрегая всеми средствами безопасности. Вчера на Крещатике гуляли уже много людей, преимущественно без масок, более того - с детьми. А на дорогах такие пробки!.. Ибо все решили куда-то уехать. Хочу сказать одно: вы конечно можете не верить в угрозу и говорить, что все это легенды.. Но в таком случае вы не можете потом предъявлять претензии, что больницы - переполнены, что вам не смогли оказать помощь, что вас не предупреждали. А как уберечь людей, если они сами этого не хотят, еще и подвергают опасности других", - сказал Кличко в ежедневном видеообращении.



Также он отметил, что после начала карантина жители столицы стали меньше платить за коммуналку.



"Сегодня в Киеве общая задолженность за коммунальные услуги составляет почти 6 млрд грн. Это очень большая сумма. Хочу отметить, что тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг. Напомню, что срок действия скидки в 10% теперь продлен до 30 числа каждого месяца", - подчеркнул мэр.



Кличко напомнил, что оплатить все коммунальные услуги киевляне могут онлайн через Центр коммунального сервиса.

